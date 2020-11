APST : Bercy renforce les contrôles pour assurer la pérennité du fonds de garantie

Ainsi, plus d'un an après la défaillance de Thomas Cook, mais aussi depuis la vente de l'immeuble de l'avenue Carnot - pour un peu plus de 22 M€ selon nos informations - les échanges avec l'Etat ont repris de plus belle, dans l'optique pour l'APST d'obtenir au plus vite le renouvellement de son agrément par les pouvoirs publics pour l’année 2021.



Plusieurs sources proches du dossier nous ont ainsi fait part de la présence, depuis la semaine dernière, de trois inspecteurs des finances mandatés par Bercy, qui procéderaient à un contrôle de l'association, notamment au niveau de son management.



Nous avons interrogé Alix Philipon, présidente de l'APST, à ce sujet. Voici sa réponse : " A notre demande et à l’initiative de Monsieur le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne, un groupe de travail a été mis en place avec de nouveaux interlocuteurs très à l’écoute désignés par le Ministère de l’Economie et des finances, afin de trouver les meilleures solutions pour la pérennité de l’APST et faire face à la crise liée au Covid 19.



Les travaux sont actuellement en cours. Dès que nous aurons des informations qui auront été validées par nos autorités de tutelle, nous ne manquerons pas d’informer nos adhérents et l’ensemble de la presse. "



Cette enquête vient s'ajouter aux deux audits commandés par la DGE au cabinet Deloitte, l'un sur l'impact du sinistre de Thomas Cook, l'autre sur le risque "covid" pour l'APST (estimé entre 44 et 137 M€ et évalué en partie à partir des à-valoir générés pendant la crise).



Preuve que l'Etat pourrait imposer de plus en plus sa présence dans les affaires de l'Association... en attendant une reprise des négociations avec la MAIF, courant 2021.