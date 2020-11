Liberté Voyages en liquidation judiciaire

Liberté Voyages, adhérent Selectour, a été placéeLa société dirigée par Bernard Vairon a été placée en cessation des paiements à la date du 31 octobre 2020. Le liquidateur judiciaire est SAS DESLORIEUX (Me Paul DESLORIEUX) à La Varenne Saint Hilaire (7-9 Place de la Gare).Le mini-réseau compte 5 points de ventes à Nogent-Sur-Marne, Perreux-sur-Marne, Garenne Colombes, Alfortville et Paris, selon la description que l'on peut trouver sur le site de Selectour. Il dispose également d'un service groupes et incentives.La partie Business travel en revanche dépend d'une autre société TVV (Tourisme Voyages Vairon) qui compte un plateau d’une vingtaine de personnes et qui n'est pas concernée par la liquidation.En 2019, Liberté Voyages annonçait un chiffre d'affaires à 35 millions d'euros.Liberté Voyages est adhérente à l'APST et est assurée chez Hiscox.