Aides de l’Etat, négociations, avenir de l'APST : les EDV font le point avec leurs adhérents

Autre point soulevé : celui des critères IATA et SNCF. Là-dessus, la position des EDV est claire : " elle est de dire, on prend les critères du bilan 2019, 2020 devient une année blanche ", a résumé Jean-Pierre Mas.



Quant aux montants des garanties financières, " on prend le volume d'affaires de 2020 sur la base des critères de 2019 ", a indiqué Jean-Pierre Mas, " de manière à ce que le montant des garanties baisse et que les engagements auprès des établissements bancaires soient moins élevés ".



Une adhérente a également soulevé un sujet qui fâche énormément le président des EDV : le fait que les clients qui ont vu leur voyage annulé en novembre par leur agence de voyages à cause du confinement ont pu tout de même partir en réservant un vol sur Internet et un hébergement sur Booking.com. " Ils sont tous partis en novembre et ont passé les frontières sans aucun problème, alors que nous, on nous empêche de travailler " a-t-elle souligné.



Si les EDV ont suivi l'avis du SETO pour les départs de novembre, elles encouragent leurs membres à inciter les clients à réserver leurs vacances d'hiver.



Puis, face à la question récurrente de l'avenir de l'APST, Jean-Pierre Mas a rappelé qu'il n'était pas habilité à répondre à la place de l'APST.



Il a tout de même rappelé que l'organisme avait connu des difficultés liées au sinistre Thomas Cook, mais que " pour l'instant en décembre et après, l'APST continue à être garant. Il y a certainement des problèmes, mais pas de problème particulier dans l'immédiat ".



Il a également souligné l'importance de l'organisme pour la solidité du système. " Il est bien évident que nous intervenons auprès du gouvernement pour qu'il s'investisse dans la pérennité de l'APST. Nous sommes très actifs dans ce domaine-là ".



L'intégralité de cette visioconférence est accessible en ligne. Elle démarre par la présentation d'un nouvel outil mis en place par les EdV : l'Observatoire Digital du Tourisme présenté par Nicolas Baudy, CEO de Baudy & Co.



A noter que d'autres réunions sont programmées en région pour les adhérents qui souhaiteraient poser davantage de questions.



Les prochaines visioconférences nationales sont programmées les 15 décembre 2020 à 16h et 6 janvier 2021 à 16h.