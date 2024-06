À la tête des EdV, Valérie Boned obtient déjà des avancées

À propos de l’activité, Valérie Boned a évoqué « une très belle dynamique en début de l’année, dépassant les chiffres de l’année de référence 2019 ». Cependant, « depuis un mois ou deux, on accuse un ralentissement, sur la partie incoming et outgoing et quels que soient les opérateurs ».



Le pouvoir d’achat, l’inflation, les JO ne sont pas étrangers à ce phénomène. Sur le baromètre EdV, ce se traduit par une baisse de 6% des prises de réservations sur ce mois de mai par rapport à 2019.



Toutefois, signe positif, certains adhérents font part ces derniers jours « d’un frémissement qui va dans le bon sens ». À suivre donc.