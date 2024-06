Temps libre, ou Départ des randonnées pédestres ou en VTT



12h30 Déjeuner barbecue au Club Med, sur la terrasse, offert par MSC Croisières



14h30 Conférence d’Asma Mhalla, politologue spécialiste des enjeux politiques

et géopolitiques de la Tech et de l’IA



15h30 Thierry Marx, président confédéral de l’UMIH, chef étoilé restaurant ONOR



16h45 Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités



17h05 Voyage d’affaires : les agences face au défi de la fragmentation du contenu. L’accès au contenu aérien et ferroviaire de plus en plus fragmenté impose aux agences de voyages d’affaires de nombreux challenges en termes de technologie, de productivité, de process internes, de revenus…

Christophe Jacquet (Havas Voyages), Frédéric Laurent-Miel (SNCF Voyageurs), Henri Hourcade (Air France), Frédéric Saunier (Amadeus), Yorick Charveriat (Amex GBT), José Martinez (Amplitudes)



18h05 Agences de voyages cherchent modèle économique, urgent.

Devant les évolutions des marchés loisirs et affaires, les agences de voyages doivent trouver la parade et adapter leur modèle économique.

Laurent Abitbol (Selectour), Grégory Mavoian (Manor), Adriana Minchella (Cediv), François Piot (Prêt à Partir)



Interview croisée Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation et Valérie Boned, Présidente des EDV



20h00 Soirée de clôture « Noire & Blanche », offerte par SNCF Voyageurs