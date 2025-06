Directive voyages à forfait et bagages cabine : une semaine de grands bouleversements ? [ABO]

Et Éric Drésin de compléter sur les prochaines étapes qui devront suivre.



" Cette semaine, nous allons assister au vote de la Commission Marché intérieur/Consommateur (IMCO) du Parlement européen ;



Ensuite, il y aura un vote en plénière de la part de tous les députés européens. Cela pourrait avoir lieu en juillet, mais plus vraisemblablement courant septembre.



Une fois que ces étapes seront passées, il y aura les négociations en trilogue (Parlement, Conseil, Commission) ," détaille le secrétaire général de l'ECTAA.



Pour les non-initiés, même si une décision radicale est prise cette semaine, le trilogue pourrait modifier quelque peu le texte, mais pas totalement son essence.



Une étape sera donc franchie, mais elle ne sera pas totalement décisive.



" Le cas échéant, si le texte reste dans la version que nous évoquions plus tôt, nous entrerons dans une phase de lobbying en France auprès du cabinet du ministre qui sera en place.



Le vote serait attendu début 2026. Alors, nous expliquerons à la personne en place la nécessité de maintenir les acomptes dans notre modèle économique, si particulier.



Nous ferons tout pour éviter une transposition qui nous serait défavorable, " affirme Valérie Boned.



Pour en revenir à la proposition qui filtre depuis les instances belges, il est plutôt étrange d'imaginer que le texte prévoit non pas de générer une harmonisation du cadre législatif continental, mais de créer de la confusion en laissant chacun décider dans son coin.



Et la présidente des Entreprises du Voyage d'aller plus loin dans les explications.



" Ce qui pourrait être à la main des gouvernements, ce n'est pas le montant des acomptes, mais le principe même de la limitation des acomptes. Sauf qu'aujourd'hui, tel que le texte est écrit, rien n'interdit aux États membres de limiter ou non le montant des acomptes.



Nous n'avons pas plus peur maintenant que par le passé. "