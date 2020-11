Divisons internes : à l'APST, rien ne va plus entre salariés et direction...

TourMaG.com - Comment se portent les équipes, qui doivent gérer depuis plus d’un an le sinistre Thomas Cook et désormais la crise Covid ?



Victor de Oliveira : Les équipes sont à bout. Lors de la crise du Covid, nous n'avons eu aucun soutien de la direction (pas un message de soutien de la Présidente et du secrétaire général).



Les salarié.es ressentent un sentiment d’injustice par les mesures discriminatoires prises par M. Toromanof. Une procédure a d’ailleurs été lancée au conseil des Prud’hommes sans que la direction ne prenne la peine d’y répondre et les courriers des salarié.es restent sans réponse…



TourMaG.com - Y’a-t-il eu des départs au sein de l’équipe ? Craignez-vous des mesures telles un PSE ou autres ?



Victor de Oliveira : Il y a eu des départs de salarié.es bien avant la crise Thomas Cook, en raison du management, de l’encadrement et de la direction, et des incohérences au niveau des évolutions.



Depuis Thomas Cook, nous dénombrons la démission d’un analyste financier et la négociation d’une rupture conventionnelle d’un responsable de service, alors que pourtant les effectifs étaient réduits. Et des négociations sont refusées à d’autres…



Oui en effet, il y a une crainte d’un PSE, et que les salarié.es soient mis devant le fait accompli au vu du manque de communication et d’empathie de notre direction…