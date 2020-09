MAIF, prêt garanti par l'Etat, fonds de solidarité, vente de l'immeuble : le plan d'attaque de l'APST

Un conseil d'administration a eu lieu ce 3 septembre 2020

Suite au Bureau et au conseil d'administration des 2 et 3 septembre 2020, Emmanuel Toromanof et Alix Philipon, respectivement Secrétaire Général et Présidente de l'APST, ont exposé le plan d'attaque de l'association pour faire face à la défaillance de Thomas Cook et à la pandémie de Covid-19, qui pourraient faucher en plein élan de nombreux adhérents. Un plan qui prévoit notamment, comme nous l'avions évoqué dans nos colonnes, la vente de l'immeuble avenue Carnot à Paris et un partenariat avec la MAIF.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 3 Septembre 2020

