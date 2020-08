EXCLUSIF : l’APST va-t-elle être “rachetée” par la MAIF ?

La situation financière de l’APST se dégrade significativement à partir de 2010 et la mutualisation joue. En 2014 les cotisations augmentent brutalement (50%) et une fronde provoque le départ de plusieurs voyagistes (Kuoni/Travel Lab, Richou Voyages, Voyageurs du Monde, Transat France, Salün Holidays...).



Voyageurs du Monde (Voyageurs du Monde, Terres d'Aventure, Comptoir des Voyages, Nomade Aventure, Chamina et Mers et Voyages) claque la porte avec éclat en novembre, pour adhérer à AltRadius.



“Le montant des cotisations de l'APST va devenir incompatible avec le modèle économique des agents de voyage" , indique alors Alain Capestan, Directeur Général du Groupe dans un communiqué.



Mais le patron du Groupe met également l’accent sur le “talon d’Achille” de l’association : le "défaut de suivi des contre garanties tout d’abord et l'absence de vérification de la matérialité des cautions pendant des années".



En juillet 2015, Thomas Cook annonce son adhésion à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).



Le tour opérateur justifie sa décision par le fait que l’APST est aujourd’hui "le seul organisme sur le marché qui déplafonne le montant de la garantie financière obligatoire, garantissant ainsi 100% des fonds déposés. C’est donc pour les clients de Thomas Cook France une sécurité totale." (sic)



On sait ce qu’il en est advenu. A l’époque, le TO britannique est l’un des plus importants au niveau mondial. Prévoir sa chute paraît juste impensable et pourtant…



Le raisonnement est identique pour TUI France, qui, en 2015 et après réflexion, décide de rester adhérent. Certes, la filiale du n°1 Mondial, malgré les PSE successifs est toujours là.



Mais nous savons de source sûre, une nouvelle fois, que les contre garanties données en caution n’ont pas de commune mesure avec les sommes des dossiers à régler (82 millions d’euros) en cas de défaillance !



Fin 2019, échaudée par l’épisode Thomas Cook, l’APST demande au voyagiste allemand une contre-garantie bancaire à hauteur de 100 M€.

Royalement, l’Association obtient une garantie maison mère d’un montant de... 12M€. L’APS insiste et le Groupe TUI accepte alors de passer de 12 à... 20M€ !



Il faudra néanmoins repasser pour les 40M€ car, entre temps, le confinement est décrété et Hans Van de Velde (Président de TUI France), met l’Association au pied du mur : ce sera 20 millions d’euros ou rien. A prendre ou à laisser !



Aujourd’hui, la situation est plus tendue que jamais. Il reste environ pour 15 à 20 millions d’euros à solder dans l’affaire Thomas Cook qui aura coûté 42 millions d’euros au total.