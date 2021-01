Exclusif : l'APST nomme Franck Michel (AJAssociés) comme mandataire ad hoc

Le mandat ad hoc est une procédure préventive et confidentielle de, apprend-on le site Service-Public.fr. Le but est deComment le mandataire ad hoc est-il désigné ? S'il accepte la demande, le président du tribunal désigne librement le mandataire ad hoc (souvent un expert économique ou financier). Il fixe l'objet de la mission, sa durée ainsi que les conditions de la rémunération du mandataire, après accord du débiteur.Le président ne peut pas nommer un mandataire ad hoc dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur s'il n'a pas obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de la rémunération de ce mandataire.. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information au commissaire aux comptes.Le débiteur n'est pas obligé d'informer le comité et économique (CSE) de la désignation d'un mandataire ad hoc.Le mandataire ad hoc a souvent pour mission d'aider le débiteur à négocier un accord avec ses principaux créanciers afin d'obtenir des rééchelonnements de dettes. Mais il peut aussi être amené à résoudre d'autres difficultés rencontrées par l'entreprise.L'objectif est d'éviter la cessation des paiements. Toutefois, rien ne pourra être imposé aux créanciers ou aux partenaires de l'entreprise.Pendant la durée du mandat, le dirigeant continue à diriger et gérer seul son entreprise.Il est possible à tout moment de demander au président de mettre fin à la mission du mandataire.L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord négocié.