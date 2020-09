Atradius : "Nous n'émettrons plus de nouvelles garanties financières..."

TourMaG.com - Vous avez pris cette décision dès le mois de mars ?



Marc Cambourakis : Elle est intervenue très tôt en effet. Vous savez, nous avons un portefeuille très diversifié, les garanties voyage ne sont pas le cœur de notre business.



D'ailleurs, sur le marché du tourisme, nous sommes le troisième acteur, avec une part de marché à 10-11%.



Dans le cadre de notre gestion des risques, nous avons fait une cartographie et revu l'ensemble des risques de nos différents secteurs, des différentes entreprises, et nous avons estimé que le tourisme était, évidemment, l'un des plus touchés par la crise Covid.



Nous avons décidé très tôt de nous concentrer en garantissant et en conservant le service auprès de nos clients existants et d'éviter d'accroître nos risques en répondant à de nouvelles garanties.



TourMaG.com - Et ce, jusqu'à nouvel ordre ?



Marc Cambourakis : Nous n'avons pas arrêté de date, car nous ne sommes pas au bout de la crise, d'une manière générale.



Même si la fin de l'année se présente un peu mieux qu'envisagée, grâce aux mesures gouvernementales qui ont apporté un effet pour la croissance, les difficultés pour certaines entreprises vont se faire sentir au premier trimestre 2021.



Nous n'émettrons donc pas de nouvelles garanties jusqu'à la fin de l'année et puis nous referons un point en début d'année prochaine pour voir si l'on reprend, en fonction de la situation et du contexte économique.



TourMaG.com - Envisagez-vous d'arrêter totalement de proposer des garanties pour le secteur du voyage ?



Marc Cambourakis : Ce n'est pas à l'ordre du jour.



Des discussions sont en cours entre la Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Direction Générale du Trésor (DGT), avec les garants financiers, pour savoir quelles mesures complémentaires peuvent être apportées pour que le secteur du tourisme soit plus attractif pour l'ensemble des garants.



Nous y sommes attentifs et nous allons participer à ces discussions pour voir comment nous pouvons continuer à supporter le secteur. Mais cela dépend aussi de la volonté de l'Etat de le supporter et jusqu'à quel niveau... Nous avons été en ce sens reçus par la DGE durant l'été.



Nous nous positionnerons en fonction également des mesures qui seront prises suite à ce qui va ressortir avec l'APST, qui est le principal garant tourisme.