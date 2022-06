EXCLUSIF - Garantie financière tourisme : qui est Arcus Solutions, le nouvel acteur du secteur ? 🔑

Un guide de souscription, calqué sur le modèle britannique, et dont les derniers ajustements sont en cours, définira la manière dont le risque - évalué au cas par cas pour chaque affilié - sera appréhendé et tarifé selon les données transmises par les entreprises garanties.



Mais pourquoi le groupe britannique a-t-il décidé de se lancer sur le marché français de la caution tourisme ?



Le projet est à l'origine une demande de l'assureur Hiscox, qui a mandaté son partenaire T&G fin 2019 pour distribuer des garanties financières tourisme à travers l'Europe.



L'équipe d'Arcus Solutions est alors recrutée pour le marché français, et Pierre Galeon, qui depuis a pris sa retraite, avec ses équipes, va mettre sur pied toute la structure.



Mais avec la pandémie, le projet peine à aboutir et la décision est prise de travailler avec un autre assureur, Hiscox se retirant du projet.



Le nouveau porteur de risques - dont le nom ne peut être aujourd'hui communiqué par Arcus Solutions - est un assureur américain qui va reprendre tout le risque pour la France et le Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, et puis progressivement dans d'autres pays européens, comme l'Autriche, la Belgique ou encore l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège pour la partie garantie financière tourisme.



« Arcus Solutions se lance aussi sur le marché allemand, il y aura une équipe en souscription pour le marché français et une autre pour le marché allemand avec des germanophones , précise Mathieu Maillet.



La partie commerciale, de proximité, sera présente sur les marchés locaux, l'opérationnel sera géré depuis Londres par Travel and General ».