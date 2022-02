Appli mobile TourMaG



Connaissez-vous exactement le rôle d'un courtier ?

Envoyer à un ami Partager cet article

Le courtier est un intermédiaire commerçant, chargé de mettre en rapport un fournisseur et un client (particulier ou professionnel) susceptible d'acquérir ses marchandises ou prestations de service.

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 6 Février 2022

Il existe différents types de courtier : les courtiers en assurance, les courtiers en immobilier, les courtiers en travaux ou encore les courtiers de marchandises. Ils ont tous comme point commun d’être le représentant de leurs clients. Ils agissent en toute indépendance afin de trouver le produit ou le service le plus avantageux et le plus adapté au besoin de ces derniers. C’est ce qui les différencie des agents généraux, lesquels représentent une société d’assurance dont ils distribuent les produits.



L’activité de courtier est une activité réglementée et contrôlée. Ainsi, le courtier en assurance est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Pour exercer, il doit obligatoirement être immatriculé au Registre des Intermédiaires géré par l’ORIAS. L’ORIAS est le garant de son statut d’intermédiaire en assurance, il vérifie ses compétences, sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie financière. Le courtier en assurance est soumis au code de l’assurance et est contrôlé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).



Ceci étant posé, intéressons-nous plus précisément au courtier en assurance voyage.

Quel est l’intérêt pour un professionnel du voyage ou un particulier de solliciter les services d’un courtier plutôt que de traiter en direct avec une compagnie d’assurance ? L’assurance voyage est la rencontre de deux mondes, chacun extrêmement réglementé, mais qui de prime abord peuvent sembler aux antipodes l’un de l’autre, le voyage étant synonyme d’évasion et de plaisir alors que dans l’imaginaire collectif, l’assurance est un sujet rébarbatif.



Le but de l’assurance voyage a précisément pour vocation de préparer et de vivre son voyage en toute sérénité.

Le courtier en assurance voyage est un facilitateur pour son client. Parce qu’il a une connaissance pointue de ce marché, il a la capacité de négocier avec les compagnies d’assurance, de sélectionner parmi les produits d’assurance celui qui est en adéquation avec l’expression du besoin de son client. Parce que notre société est devenue ultra connectée, les clients attendent un service adapté à leur situation, rapide et éclairé. Il faut savoir être réactif et de cette qualité le courtier en fait une de ses valeurs ajoutées. Face à la lourdeur de certaines compagnies d’assurance, sa vivacité alliée à son agilité en fait le défenseur des intérêts de son client.



Le courtier en assurance voyage est un guide pour son client. Son rôle ne consiste pas uniquement à trouver le bon produit, le courtier se doit d’offrir à son client un accompagnement permanent. Cela requiert du courtier une connaissance parfaite de son client, sa capacité à se mettre à son niveau afin de lui apporter conseils et explications.



Cette proximité est essentielle, elle participe à la relation de confiance qui lie le client à son courtier.



Le professionnel du voyage qui voit l’exercice de son activité assujetti à un grand nombre de contraintes réglementaires trouve auprès de son courtier, le professionnel qui saura le soulager quant à ses obligations et devoirs à l’égard de ses propres clients concernant l’offre d’assurance accessoire au voyage.



Le professionnel du voyage n’est pas un professionnel de l’assurance mais il se doit de proposer et de présenter à ces clients une assurance affinitaire. Le courtier est présent conformément à ses propres obligations d’information et de conseil, tant en avant-vente notamment par le biais de formations dédiées aux agents de voyage, qu’en après-vente car il gère la relation avec les compagnies d’assurance et intervient pour la défense des intérêts de son client et/ou de l’assuré final en cas de litige.



Le courtier apporte son expertise à ses clients mais également aux organismes assureurs. En effet, grâce à sa connaissance du marché et à sa veille permanente, il négocie avec les assureurs pour obtenir du sur mesure ainsi que des évolutions indispensables aux produits. Le contexte pandémique en est un exemple concret avec la création de garanties permettant de couvrir le risque sanitaire lié à la covid que ce soit avant ou pendant le voyage.



Outre les gains de temps, d’argent, l’accompagnement permanent et sa qualité d’indépendant, ce qu’il faut également retenir pour résumer l’intérêt à passer par un courtier est que la compagnie d’assurance assure et que le courtier rassure.



Lu 226 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Assurances IARD : qu’est-ce que c’est ? Quel est le rôle d’une société d’assistance ?