Garantie Bagages

Qui n’a jamais redouté de ne pas voir sa valise apparaître sur le tapis roulant de l’aéroport après des minutes d’attente interminables ?

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 1 Avril 2025





Chaque année, des millions de voyageurs sont confrontés à la perte, le vol, la détérioration ou le retard de leurs bagages. En 2023, ce sont 36 millions de bagages qui ont été affectés à travers le monde, 10 millions de plus qu’en 2022. Selon un article de Airjournal, en 2023, les incidents survenus se répartissent comme ceci : 77% de valises retardées, 18% endommagées et 5% perdues. Ces chiffes soulignent la nécessité pour les voyageurs d’être bien protégés.

Pourquoi souscrire une assurance voyage ? Bien que la plupart des compagnies aériennes offrent une indemnisation en cas d’incident de bagages, dans de nombreux cas, elle ne suffira pas à couvrir l’intégralité du préjudice subi. A l’inverse, les garanties bagages des assurances voyages permettent de bénéficier d’une couverture plus complète, avec des plafonds allant jusqu’à 3 000 € ou plus selon les contrats.

Illustrations : Cas 1 - Bagage retardé

Paul arrive en Thaïlande, impatient de débuter son séjour qui est prévu depuis quelques mois. Malheureusement après de longues minutes d’attente devant le tapis roulant, aucun bagage en vue… Sa valise n’a pas pris le même vol que lui !

Mais pas de panique, grâce à l’assurance voyage à laquelle il a à souscrit avant son départ, l’achat d’affaires de première nécessité en attendant l’arrivée de sa valise, lui sera remboursé !



Cas 2 – Valise endommagée

De retour d’un merveilleux road trip, Julie et Maxime sont impatients de récupérer leurs valises afin de rentrer chez eux. Mais quelle ne fut pas leur surprise en découvrant l’une de leurs valises fissurée… Heureusement, grâce à leur assurance bagages, ils obtiendront rapidement un remboursement qui leur permettra de remplacer leur valise, avant de partir pour une prochaine destination !



En somme, les garanties proposées par les assurances voyage, permettent à vos clients de voyager sereinement, en étant protégés au mieux contre la perte, le vol, l’endommagement ou le retard de leurs bagages.

