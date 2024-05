Prêt à Partir est une entreprise familiale, fondée par la grand-mère Rose de François Piot en 1948.



Issue du monde de l'autocar, Prêt à Partir exploite une centaine d'agences de voyages partout en France, et s'est lancée depuis 12 ans dans différents métiers de l'énergie et de l'environnement (panneaux photovoltaïques, centrales hydro-électriques, méthanisation, fabrication d'hydro-cureurs, entretien d'espaces verts).



Prêt à Partir a lancé, grâce à André Raoul, Stéphane Thioly puis Paul de Rosen (fondateurs de A-Venture), la Papinière, pépinière de start-up et fonds d'investissement dans de jeunes entreprises numériques tournées vers la mobilité, les loisirs et l'environnement. A-Venture anime 4 pépinières en Lorraine et à Paris. L'entreprise accompagne au quotidien 40 start-ups.



Forcé de sortir du réseau Havas Voyages en 2012, Fraçois Piot crée le réseau volontaire PAPMUT, inspiré du fonctionnement de MANOR dont Prêt à Partir est un membre historique. Très attaché au concept de l’entreprise libérée, François Piot souhaite faire de ce réseau une entreprise altruiste. Le réseau de l’Est de la France vient notamment de s’engager dans la défense des droits des animaux.