Prêt à Partir : Daniel Piot s'en est allé

En 2001, Daniel Piot confie la présidence du Groupe à François.



" Quand je prends la décision de rejoindre l’entreprise familiale, je suis loin de me douter de l’état dans lequel je vais la trouver. Endettée, pauvre, l’entreprise faisait des pertes, plus ou moins dissimulées dans les comptes, et perdait chaque jour un peu des richesses qu’elle avait accumulées depuis des décennies , souligne le PDG.



La raison essentielle de cette lente décrépitude avait probablement commencé dès le rachat de Gondreville en 1993. Ce déménagement avait entraîné une augmentation des coûts de notre structure, et la marge de manœuvre de l’entreprise était trop réduite ".



A cette époque-là, le tourisme en autocar représente 60% du chiffre d’affaires transport du Groupe, et la flotte tourisme est l'une des plus importantes de France. Mais à partir de l’an 2000, l'entreprise entame une phase de reconversion vers le transport public, essentiellement le transport scolaire.



" 1999 est notre première alerte. Nous sommes obligés de justifier notre stratégie devant 40 banquiers en juin à Gondreville. Les banquiers se fédèrent finalement pour nous accompagner, après deux heures de négociation orchestrée par la Banque de France. Nous avons eu chaud, mais les banques nous promettent leur aide. Cela s’est passé le 22 juin 1999, 8 mois après mon arrivée dans l’entreprise" , se remémore François Piot.



Cette alliance entre les banques va durer 4 ans. " Elle explose en 2003, alors que notre situation, lentement mais sûrement, continue de s’améliorer. Après une réunion désastreuse en septembre 2003, les banques nous lâchent à l’entrée de l’automne, au moment où nous devons payer les voyages de l’été et quand nous manquons cruellement de trésorerie.



Toutes ? Non, une banque, résiste encore et toujours. Ce sera le début d’une longue histoire, d’une autre histoire.



Car le directeur régional de HSBC qui décide de nous aider, de croire en nous, et de faire pour nous ce que nous n’aurions sans doute pas fait pour lui, deviendra quelques années plus tard, grâce à nous, l’heureux actionnaire majoritaire de Tourisme Verney (Prêt à Partir TVD), qui deviendra ensuite Voyagexpert. Vous l’avez reconnu sans doute, il s’agit d’Eric Ritter, banquier, philosophe, agent de voyages (l’ordre change selon son humeur).



Grâce à Eric, nous passons douloureusement l’hiver 2003/2004. A l’époque, je dirige le groupe avec Louis Deville, qui a la lourde responsabilité de gérer la trésorerie (l’absence de trésorerie en l’occurrence).



Cette année 2004 se soldera par la scission de notre activité transport : nous vendons l’équivalent des deux tiers de notre activité transport à Transdev. Transdev reprend aussi les deux tiers des salariés du siège, et s’installe à Gondreville (côté Papinière) pendant 9 ans. Ma seule satisfaction, ma seule fierté, c’est que cette opération se déroulera sans licenciement ".