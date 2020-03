Le Groupe Prêt à Partir ferme ses agences au public jusqu’à nouvel ordre

"Mais derrière les rideaux baissés nos agents resteront à pied d’œuvre pour accompagner tous nos Voyageurs dans ce contexte sans précédent.



Voyage annulé ou reporté, interrogations sur un projet, problèmes rencontrés depuis l’étranger, envies d’évasion pour la fin d’année... nos collaboratrices/teurs restent mobilisés pour vous servir au mieux par e-mail, téléphone et réseaux sociaux !



C’est aussi ça d’être agent de voyages : être là pour vous dans les bons ET dans les mauvais moments.



J'adresse toute une caravane de chaleureuses pensées à toutes nos équipes qui se démènent depuis plusieurs semaines pour vous assurer un accompagnement sans faille.



Plus que jamais, vous savez à quoi sert une agence de voyages."

