J’ai testé pour vous la Polynésie française confinée...

Mieux : déjà vaccinés, il ont dû fournir un test PCR avant de prendre l’avion, puis faire un auto-test à l’arrivée et pour faire bon poids bonne mesure, un test antigénique était prévu à bord, la veille de leur arrivée.



Tous les croisiéristes recalés, ceux qui embarquaient le lendemain mais aussi ceux qui avaient pris la croisière en extension, ont donc dû rebrousser chemin.



Mais les choses ne sont pas si simples. En effet, le reflux a provoqué une “surchauffe” des compagnies aériennes qui, faute de capacités suffisantes, ont demandé aux croisiéristes (et aux autres) de prendre leur mal en patience.



“Nous devions embarquer demain. C’était un voyage prévu de longue date, après une semaine de séjour préalable , explique Jean-Michel, mine renfrognée.



Avec l’annulation de la croisière, nous ne pourrons pas être rapatriés avant le 27 août. Mais le pire dans tout ça, même si nous ne perdons la croisière, c’est que nous devrons repayer un nouveau billet d’avion pour revenir…”



Des “Jean-Michel”, il y en a beaucoup d’autres en ce moment, sur le territoire. En attendant la confirmation de leur retour, ils devront patienter plusieurs jours dans des hôtels et pensions de famille, d’où ils ne pourront sortir qu'à condition de remplir les motifs prévus.



Si les plus fortunés sont consignés dans des hôtels qui bénéficient de plages privées, d’autres ont moins de chance.



Mais faut-il vraiment envier le sort des premiers ? Toutes les activités et sports nautiques (plongée, balades, etc) ont dû tirer le rideau. Les plages publiques sont fermées à la baignade et les commerces non essentiels verrouillés.



Samedi dernier, au lendemain du confinement, nous prenons nos vélos pour aller déposer les auto-tests Covid-19, remis à l’arrivée à l’aéroport à l’Institut Louis Malardé. Papeete semble sonnée, KO debout, après les annonces des Pouvoirs publics.