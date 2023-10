Aranoa 7 : un nouveau cargo mixte pour les croisières aux Australes

On ne change pas un concept qui gagne : l'Aranoa7 attendu en 2026 sera, lui aussi, un cargo mixte fret/passagers. La formule qui cartonne depuis plusieurs années pour la compagnie Aranui sera maintenue.Les passagers prisent particulièrement cette formule qui les rend aussiIl y a unedans les îles où le bateau est attendu et désiré.L'idée d'un navire exclusivement dédié à la croisière a été définitivement abandonnée et c'est tant mieux.D'ici là, la compagnie Aranui a programmé encore 2 croisières en 2024 aux Australes avec l'Aranui 5. Philippe Wong, patron de l'Aranui, évoque dans la vidéo deles étapes de ce nouveau projet qui fera découvrir aux passagers un archipel méconnu car le plus tardivement peuplé de Polynésie française.