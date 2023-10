Polynésie : J’ai testé pour vous la croisière Australes de l’Aranui 5

Si vous n’avez jamais fait de croisière, vous devez vous dire que 24h c’est long. Détrompez-vous : le rythme de vie à bord entre réunions d’information, conférences, repas, activités, apéros, spectacles, massages, tatouages et autre est tel, que le temps passe à toute allure, lors des journées en mer.



Pour les sportifs, une (petite) salle de gym est disponible avec quelques appareils. Des jeux de société et une modeste bibliothèque (ouvrages en plusieurs langues) vous attendent aussi au Pont 9, derrière le bar.



Enfin, des cours d’Ukulélé (instrument traditionnel) et de danse sont organisés pour les amateurs avec un spectacle public en fin de semaine.



Il est toujours possible d’acheter des cartes avec des forfaits Internet à bord, mais à l’usage elles s’avèrent contraignantes et relativement onéreuses.



L’internet café (Sky Bar) au Pont 9, avec vue imprenable sur la Grande Bleue, est bien plus intéressant et permet, grâce à la liaison satellite, de disposer d’une connexion de bonne qualité, même au beau milieu du Pacifique sud. Last but not least : c’est gratuit !



Si le forfait à bord (repas+vin à table) est en all inclusive, les boissons au bar ne sont pas comprises. En revanche, un service de café gratuit est offert au Pont 5 pendant les heures d’ouverture.



Pour les excursions, vous pourrez remplir la jolie gourde offerte dans la cabine aux fontaines à eau accessibles au Pont 6. L'organisation de celles-ci est encore un peu flottante, compte tenu de la nouveauté de la destination mais aussi des moyens mis à disposition par les autorités locales.