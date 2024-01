Découverte des Îles Australes à bord de l'ARANUI 5

Traditionnellement positionné sur les îles Marquises, dont il assure le ravitaillement toutes les deux semaines, ce navire emblématique bénéficiera dès 2026 d’un (presque) sister-ship, l’Aranoa, dédié aux croisières passagers et au fret dans les îles Australes de Polynésie française. Pour 2024, deux croisières sont programmées en avril et novembre et en 2025, trois voyages sont déjà prévus en avril, septembre et novembre..