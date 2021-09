Polynésie : quel plan de déconfinement ?

Les établissements de sport couverts et de plein air peuvent ouvrir uniquement pour les activités sportives encadrées, en respectant un espace de 16m² par utilisateur lors des activités à forte intensité cardio.



Aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent, ils doivent également respecter la limite de 50% de leur capacité d’accueil.



Les discothèques restent fermées sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent, les musées, salles d’exposition et cinémas restent fermés ;



Les croisières peuvent être autorisées individuellement à reprendre progressivement leur activité, sous réserve que tous les membres d’équipage et les passagers soient vaccinés et sous réserve de l’accord des maires concernés par les zones d’escale.



Aucune escale n’est possible le week-end dans les archipels encore soumis au confinement de fin de semaine.



Le charter nautique et la plaisance pourront également reprendre leurs activités selon des modalités qui seront précisées avec les acteurs du secteur, le Haut-commissariat et le ministère du tourisme.



Le dispositif actuel qui permet de s’assurer du statut sanitaire des voyageurs quittant Tahiti pour les autres archipels ainsi que pour les trajets internes aux îles du Vent, reste en vigueur.



Ainsi, les voyageurs doivent disposer d’un certificat de vaccination ou justifier d’un motif impérieux de déplacement accompagné d’un résultat d’un test COVID négatif (RT-PCR de moins de 3 jours, test antigénique ou autotest réalisé sous surveillance d’un professionnel de santé habilité de moins de 48h).