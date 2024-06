Tourisme : quel est l'impact de la croisière en Polynésie ?

De plus, en 2025 puis 2026, certaines compagnies ont déjà annoncé leur intention de renforcer leurs opérations sur la destination, qu’il s’agisse de Ponant, Windstar Cruises, Oceania et Silversea. Ce qui devrait permettre « d’atteindre un palier stable autour de 1500 escales d’ici à 2027 (Variety Cruise inclus), et conforter une croissance de +300% depuis la création du club de la croisière », il y a quinze ans.



Par ailleurs, le tourisme en Polynésie française est le premier secteur économique, il représente 12% du PIB et le secteur de la croisière pèse pour un tiers des visiteurs (touristes et excursionnistes en croisière transpacifique) et 25% des retombées économiques, soit plus de 15 milliards XPF (125 M€).



Le club de la Croisière estime « que 40% de ces retombées sont dépensées à terre durant les escales (approvisionnements d’appoint, excursions, transports terrestres et lagonnaires, commerces et artisanats, santé…) et injectés directement dans l’économie des îles d’escales ce qui est essentiel pour la quasi-totalité de ces micro-systèmes insulaires, et contribue directement au maintien des populations dans leurs îles d'origine ».



De plus, en desservant 35 îles différentes (contre une dizaine il y a 15 ans) en 2024, « le secteur de la croisière en Polynésie contribue à la répartition des flux et des retombées dans la plupart des archipels, davantage que le tourisme traditionnel (flux aérien internationaux et domestiques), et renforce l’attractivité touristique de ces îles (en soutenant la création d’activités et de transports) » .