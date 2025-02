Croisières : la Polynésie récolte les fruits de quinze ans de travail

« Au total sur 2024, comme en 2019, un visiteur sur trois ayant visité "Tahiti et ses îles" est directement lié à l’activité de croisière et a choisi de découvrir nos îles par la mer.



Nous savons déjà que les flux et l’ensemble de l’activité seront maintenus en 2025, malgré les carénages simultanés du Paul Gauguin, de l’Aranui et du StarBreeze qui opèrent à l’année en Polynésie. Et nous constatons au moins 25% de croissance nouvelle à partir de 2026 dans les réservations déjà enregistrées. »



Par ailleurs, le Terminal de croisière a été inauguré le 16 février 2025, « un pas en avant qu’il faut saluer » .



De plus, le marché mondial de la croisière continue de croître avec 70 nouveaux navires prévus d’ici 2030.



En Polynésie, la présence de 24 à 32 marques de croisières chaque année et l’arrivée de nouveaux navires de luxe tels que Crystal, Explora Journeys et Orient Express renforcent l’attractivité de la destination.