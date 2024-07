Grève Polynésie : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Une intersyndicale (la CSIP, la CSTP-FO, Otahi et O Oe to Oe Rima) avait déposé un préavis de grève. Au cœur des revendications : la gestion des ressources humaines, les salaires et les conditions de reprise des salariés dans les aéroports à Bora Bora, Rangiroa et Raiatea.Au total, selon Radio1 plus de 3 500 passagers ont été privés de vol ces derniers jours sans compter les 1 500 autres passagers concernés ce mercredi, et plusieurs centaines sont toujours bloqués loin de chez eux.L'intersyndicale a rencontré la direction d’Aéroport de Tahiti mais aussi la présidence de Polynésie. Affaire à suivre donc !