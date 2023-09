Tahiti, à la découverte d’un paradis sur Terre

Températures : Les températures sont légèrement plus fraîches, avec des moyennes autour de 25°C à 28°C.

Climat : Il s'agit de la saison la moins humide, avec moins de précipitations et un temps généralement ensoleillé.

Affluence : C'est la haute saison touristique, donc attendez-vous à plus de monde dans les hôtels, les activités touristiques et les sites populaires.

Événements : Plusieurs événements culturels ont lieu pendant ces mois, notamment le Heiva i Tahiti, un festival de danse et de chant traditionnel.

Températures : Les températures sont légèrement plus élevées, avec des moyennes de 27°C à 30°C ou plus.

Climat : Plus humide avec des averses fréquentes, bien qu'elles soient généralement courtes. C'est aussi la saison des cyclones, bien que les cyclones majeurs soient relativement rares à Tahiti.

Affluence : Moins de touristes visitent Tahiti pendant ces mois, ce qui peut se traduire par des tarifs d'hébergement légèrement réduits.

Événements : Moins d'événements majeurs par rapport à la saison sèche.

La meilleure saison pour visiter Tahiti dépend de vos préférences en matière de climat, d'activités et d'affluence touristique. Tahiti et les autres îles de la Polynésie française bénéficient d'un climat tropical, ce qui signifie qu'il y fait chaud et humide toute l'année. Cependant, on peut distinguer deux principales saisons :: Si vous cherchez un compromis entre le beau temps et une moindre affluence touristique, envisagez de visiter Tahiti pendant les mois de transition, soit en avril-mai ou en octobre-novembre.En fin de compte, la meilleure saison pour visiter Tahiti dépendra de vos préférences personnelles. Certains voyageurs préfèrent un climat plus sec et sont prêts à faire face à une plus grande affluence, tandis que d'autres peuvent privilégier la tranquillité de la saison humide et ne pas être dérangés par des averses occasionnelles.