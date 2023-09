Exotismes fait sa rentrée avec Tahiti et ses Iles

Pour la grande première de son road show annuel, le spécialiste leader des îles lointaines a donné le ton. Un nouvel événement festif avec ses partenaires, l’occasion de célébrer une activité record… et de bien préparer 2024 !Face à la mer et au soleil couchant, un workshop géant a offert aux agents de voyages l’opportunité unique de mieux connaitre l’actualité des compagnies et des hôteliers qui opèrent sur Tahiti et ses Iles Dans l’ambiance très festive du Rooftop des Terrasses du Port, la soirée s’est poursuivie par un concert privé et la remise de cadeaux, avec de superbes voyages vers les îles et les atolls parmi les plus mythiques du catalogue.