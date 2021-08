Tahiti et Ses Iles : "les touristes ayant prévu un séjour peuvent maintenir leurs voyages" en Polynésie communication de l'office de tourisme de Polynésie française

Tahiti et Ses Iles, l'office de tourisme de Polynésie française a fait le point sur les restrictions de déplacements mises en place depuis le 23 août. L'organisme précise que les frontières à l'international restent ouvertes.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Août 2021

L'office de tourisme de Polynésie a fait un point sur les restrictions mises en place depuis le 23 août 2021.



L'organisme rappelle que les frontières restent ouvertes à l’international : " les touristes ayant prévu un séjour dans nos îles peuvent maintenir leurs voyages dans le respect des protocoles d’entrée sur le territoire polynésien (inchangés) et des nouvelles mesures de circulation des personnes à l’intérieur d’une partie de son territoire ".



À noter que pour l’heure, les programmes des vols des compagnies aériennes internationales et domestique restent inchangés.

Limitation des déplacements



Les touristes internationaux présents dans les îles de la Société entre le lundi 23 août et le lundi 6 septembre 2021, seront autorisés :

- à circuler de/ou vers l’aéroport et la gare maritime



- à circuler au sein de leurs hébergements touristiques. Les activités au sein des hébergements touristiques sont autorisées dans le respect des gestes barrières. Les activités dans le lagon attenant à l’établissement touristique (plage, baignade, snorkeling, paddle-boarding …) sont autorisées à condition qu’elles soient effectuées dans un périmètre délimité par l’hébergeur.



- à circuler hors de leur hébergement pour des motifs professionnels, de santé et pour des achats de première nécessité (munis d’une attestation de déplacement disponible sur le site du Haut-Commissariat).



Ces mêmes mesures s’appliquent sur l’île de Rurutu, sur les Îles Gambier et de Fakarava, Rangiroa, Tikehau, Manihi, Mataiva, Ahe, Makatea, Apataki, Kaukura, Kauehi, Aratika, Raraka, Niau, Katiu, Taenga, Takume, Raroia, Tepoto Nord, Takapoto, Arutua, Makemo, Napuka, Takaroa et Tureia - uniquement le week-end, du vendredi 20h au lundi 4h du matin. L'attestation de déplacement durant le week-end est disponible sur le site du Haut-Commissariat. Hors week-end, ces mesures ne s’appliquent pas. Cliquez ici



L’ensemble de ces mesures ne s’applique pas aux autres îles des Tuamotu et des Australes ainsi qu’aux Îles Marquises.

Les touristes internationaux dont le séjour implique un changement d’hébergement sur la même île ou sur une autre île, seront autorisés à se déplacer (munis d’une attestation de déplacement disponible sur le site du Haut-Commissariat). Cliquez ici Concernant les nouvelles mesures de limitation des déplacements et des activités applicables du lundi 23 août au lundi 6 septembre 2021 :Les touristes internationaux présents dans les îles de la Société entre le lundi 23 août et le lundi 6 septembre 2021, seront autorisés :- à circuler de/ou vers l’aéroport et la gare maritime (munis d’une attestation de déplacement disponible sur le site du Haut-Commissariat) - à circuler au sein de leurs hébergements touristiques. Les activités au sein des hébergements touristiques sont autorisées dans le respect des gestes barrières. Les activités dans le lagon attenant à l’établissement touristique (plage, baignade, snorkeling, paddle-boarding …) sont autorisées à condition qu’elles soient effectuées dans un périmètre délimité par l’hébergeur.- à circuler hors de leur hébergement pour des motifs professionnels, de santé et pour des achats de première nécessité (munis d’une attestation de déplacement disponible sur le site du Haut-Commissariat).

Concernant les transports domestiques au départ de Tahiti ou Moorea vers les autres îles : Pour rappel, les touristes internationaux de 12 ans ou plus bénéficiant d’un schéma de vaccination complet pourront effectuer leur transport au départ de Tahiti ou Moorea vers les autres îles, sous réserve d’apporter la preuve de leur vaccination au transporteur.

Pour le cas particulier des touristes mineurs de 12 ans ou plus non vaccinés et accompagnés d’un majeur vacciné : ils doivent présenter le résultat négatif d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé de moins de 48h (ou RT-PCR de moins de 72h). Au tarif de 1 500 XPF, ce test, à la charge du voyageur, pourra être réalisé à l’aéroport de Tahiti, au Centre de dépistage de l’ILM ouvert de 15h à 20h. Ce test peut-être également effectué en pharmacie (tarif variable).

Les personnes qui voyagent entre deux îles de la Polynésie française et qui ne font que transiter par Tahiti ou Moorea sans quitter l'aérogare ne sont pas concernées par ces mesures.

Les touristes internationaux mineurs de moins de 12 ans accompagnés d’un majeur vacciné peuvent effectuer leur transport au départ de Tahiti ou Moorea vers les autres îles librement (pas de schéma vaccinal à justifier, ni de motif impérieux et ni de test négatif à présenter).

Pour rappel, du lundi 23 août au lundi 6 septembre 2021 : Les croisières sont suspendues sur toute la Polynésie française

Le couvre-feu de 20h à 4h du matin est applicable sur toute la Polynésie française. L'attestation de déplacement durant le couvre-feu est disponible sur le site du Haut-Commissariat. Cliquez ici



