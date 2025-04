Exclusif - Aranui dévoile l’Aranoa, son cargo-mixte pour les Australes

Ce sont des gens qui veulent comprendre un territoire, rencontrer ses habitants, vivre une expérience différente

En 2024,Un tiers de la clientèle est française, en majorité des voyageurs seniors curieux et exigeants. «», insiste Vaima Devimeux.Chaque escale donne lieu à des randonnées, des rencontres culturelles, des visites guidées… tandis que le navire assure sa mission de fret.Distribuée exclusivement via les agences et les tour-opérateurs,L’arrivée du deuxième navire s’accompagne de nouveaux outils : formations, éductours, présence sur des salons, et surtout: réduction des émissions sonores, antifouling écologique, contrôles renforcés pour éviter l’introduction d’espèces invasives et procédures strictes à l’embarquement.