JO 2024 en Polynésie : quel impact sur le tourisme et les stocks ?🔑

Vingt-quatre surfeuses et vingt-quatre surfeurs, issus de 18 à 20 pays, devraient disputer ces épreuves. Les athlètes et leurs staffs seront logés sur le bateau de croisière, l’Aranui. Il fera office de village olympique pour les délégations sportives qui pourront toutefois choisir un autre lieu d'hébergement à leurs frais.



« L’accueil des athlètes a réquisitionné l’Aranui, un bateau de croisière sur lequel nous envoyons un grand nombre de clients. Nous ne pourrons pas le commercialiser cet été » , déplore Hélion de Villeneuve.



Gilbert Cisneros est moins inquiet : « Le stock hôtelier est le problème sur la destination. En logeant l’ensemble de la presse, des athlètes et du staff sur l’Aranui, ils ne toucheront pas au stock hôtelier. »



« La situation n’est pas négative en termes d’hébergement, comme à Paris, avec des hausses très importantes des tarifs » , ajoute-t-il.



Le directeur général de Tahiti Tourisme se veut rassurant : « L'accès au site de compétition sera limité aux délégations des officiels, les athlètes, médias internationaux, les équipes organisatrices.



Le grand public ne pourra pas y accéder librement. Dans ce contexte, les difficultés d'hébergements ou de l’aérien seront limités. Le challenge est de loger les officiels, les athlètes et l'organisation des JO 2024 en collaboration avec les autorités et le Gouvernement qui travaillent déjà depuis plusieurs mois sur le sujet pour anticiper. Il y a même des personnes détachées de Paris JO2024 qui sont sur le territoire depuis l'année dernière pour travailler sur le sujet.



Les officiels seront logés dans les alentours du site de compétition et les athlètes seront logés notamment sur le navire local de croisière (Aranui). »



Qu’en est-il de l’aérien ?



Là encore le patron d’Exotismes n’y voit pas d’impact : « En réalité, nous avons une sur-offre aérienne et une sous-offre hôtelière, avec 600 000 sièges par an pour 300 000 chambres » , résume Gilbert Cisneros.



« C’est la loi de l’offre et de la demande, le prix des billets va renchérir sur cette période », anticipe le DG d’Austral Lagons.