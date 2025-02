Un surfeur dompte une "vague tsunami" créée par un navire de croisière ! (Vidéo)

par l'Icon of the Seas , pour une insolite session de surf.Avec ses 250.800 tonnes et sa capacité d’accueil de 7.600 passagers,, et les premières vagues prennent forme.Le paquebot, bien qu’évoluant à faible vitesse, génère rapidement une houle massive.. Une fois sur sa planche, le surfeur saisit l'occasion : mission accomplie.