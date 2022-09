Aranui : plus besoin de test avant le départ dès novembre

Construit en 2015, l’Aranui 5 est spécialement conçu pour son double rôle de cargo et de navire pour passagers.



Pouvant accueillir jusqu’à 230 passagers, le navire 5 dispose de 103 cabines. Ce cargo mixte, propose des croisières de 12 jours à la découverte des îles en Polynésie Française, et aux Marquises.



Au départ de Papeete, le navire parcourt près de 4000 kilomètres, mettant le cap les atolls des Tuamotu, Kauehi ou Fakarava, avant d’atteindre les Marquises, où il cabote d’île en île pour décharger ses marchandises et faire découvrir aux passagers les six îles habitées de l’archipel : Ua Pou, Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva et Ua Huka.