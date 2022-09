Appli mobile TourMaG



ARANUI 5, le rêve Marquisien Découvrez la série vidéo du 12 au 16 septembre avec un épisode différent chaque jour

Envoyer à un ami Partager cet article

Embarqué à bord du navire il y a quelques semaines, notre réalisateur qui est allé à la rencontre des membres d’équipage, vous fera aussi découvrir l’ambiance à bord du bateau, le fret ainsi que la beauté de cet archipel.

Laissez-vous transporter par ce voyage au bout du monde à bord de l’Aranui 5

Rédigé par Les Croisières Aranui le Dimanche 11 Septembre 2022

Rencontre avec Philippe Wong, armateur de l’ARANUI Nous embarquons aujourd’hui à Papeete pour un voyage de 4500 km qui vous fera découvrir les Marquises, mais aussi l’ambiance unique qui règne à bord du cargo mixte ARANUI 5.

Tout est prêt pour le frêt, les passagers sont accueillis à bord au son des chants marquisiens, le bateau peut appareiller.



La découverte du cœur et de l’âme de la Polynésie d’antan. Telle est l’expérience que nous allons vivre grâce à l’Aranui 5.

Plus ancienne compagnie de croisières tahitienne en Polynésie française, les expéditions sur l'Aranui font découvrir depuis 35 ans l’archipel des Marquises aux voyageurs les plus avides d’aventures et de dépaysement.

L’Aranui 5 est un navire unique :

Ce cargo mixte (fret et passagers), mis en service en 2015, allie le confort et les commodités modernes d’un paquebot de croisière en emmenant ses passagers dans certaines des contrées les plus reculées de Polynésie et en fournissant du fret aux petites communautés éloignées de la civilisation.

Il accueille un maximum de 230 passagers.



Kaoha nui ! Bienvenue à bord de l’Aranui 5 C’est à Papeete, la capitale de Tahiti que nous embarquons pour 12 jours de voyage.



Après les formalités et l’accueil à l'embarquement, nous sommes immédiatement plongés dans l’ambiance marquisienne au son des musiques et danses traditionnelles sur le pont du navire. Celles-ci nous transportent déjà dans le temps et nous laissent imaginer une expérience authentique, atypique, à la rencontre des peuples et à la découverte de leurs traditions singulières.



Lors de sa croisière aux îles Marquises, le bateau fera escale dans chacune des six îles habitées de l’archipel.

Pendant que l’équipage décharge le fret nécessaire aux habitants, les passagers visitent les îles avec les guides francophones de la compagnie.



En tant que transporteur de marchandises principal vers les Marquises, l’Aranui entretient un lien vital avec cet archipel.



Laissant derrière la frénésie du port de Papeete, le bateau s’apprête à faire un voyage de 4 500 km…



Sa mission première :

Transporter la marchandise aux communautés des îles qu’il dessert. Il remène aussi à Papeete les sacs de coprah (chair séchée des noix de coco) récoltés par les habitants.



Une occasion inédite pour les 200 passagers d’explorer la Polynésie et d’accéder à certaines des îles les plus reculées de la planète.

Une expérience unique :

La particularité du bateau est que les passagers côtoient l’équipage pendant le voyage. Le personnel polynésien, échange, raconte sa culture, ses traditions qu’il est fier de faire découvrir. Complicités, amitiés, se créent au fil des jours.



Un des quatre bars, situé au pont 6, est souvent le lieu de rassemblement. L’Aranui Band, groupe de musique composé de membres d’équipage vient animer les soirées au son des ukulélés et chants traditionnels.



On chante, on danse, on discute…. C’est la promesse d’une immersion totale, en toute convivialité. Le tutoiement est de rigueur ici et on devient vite « intime » avec ses compagnons d’aventure, que ce soient les autres passagers ou les membres d’équipage.



La destination :

Située à 15 000 km de la Métropole, les Marquises égrènent un collier de 12 îles dont 6 sont habitées. En marquisien, l’archipel s’appelle « Te Henua’enana », c’est-à-dire « la terre des hommes ». Cette terre produit une savoureuse variété de fruits et de légumes tropicaux. Les traditions culinaires ont donné naissance à des recettes particulières, comme le poisson cru des Marquises, ou bien le cochon de lait cuit à l’étouffée que les passagers pourront goûter lors de leur croisière.



Berceau de la culture polynésienne, de nombreuses traditions maohi y sont encore pratiquées. Elles s’expriment à travers l’art du tatouage, les spectacles de danses et les tikis sculptés.



Lors de chaque escale, des sorties sont organisées afin de découvrir au plus prés la culture, les paysages grandioses mais aussi la gastronomie marquisienne.



Les passagers sont pris en charge par les guides francophones du bateau et aussi par les guides locaux qui les accompagneront lors de ces expéditions.



Tout est très bien organisé et rodé, que ce soient les débarquements en chaloupe (parfois les îles ne disposent pas de quai), l’acheminement vers les 4x4 des habitants… L’encadrement est très professionnel.



Les îles offrent des paysages à couper le souffle. Montagnes, forêts luxuriantes, plage de sable noir, sites archéologiques. Jacques Brel ou encore Paul Gauguin y ont leur sépulture sur l’île de Hiva Oa



Il y a lors de chaque arrêt des temps libres, permettant de sillonner à son rythme les îles, mais aussi de rencontrer la population.



Des dégustations de produits locaux, des spectacles de danse sont organisés pour les passagers lors des escales.



Et puis, observer le fret est un spectacle. Les iliens attendent le bateau avec impatience. Certains se font livrer de la nourriture, d’autres de l’électroménager mais aussi des voitures….



❤ Coup de cœur : La marche sur l’île de Fatu Hiva.



Plongés au cœur d’un écrin de verdure, c’est à pied que nous traversons cette île pour nous rendre dans la baie des Vierges. Malgré un bon dénivelé, cette randonnée permet de découvrir une des îles les plus sauvages de l’archipel.



Vallées verdoyantes, villages typiques, populations accueillantes, cascades, rivières… ornent notre chemin pendant les 5 heures de marche.



Arrivés en haut de la côte principale et avant d’attaquer la descente vers la baie des vierges, un buffet composé de fruits, sandwichs, café, boissons fraiches… nous attend pour une pause bien méritée.



Une expérience unique au bout du monde que les non marcheurs pourront également partager en naviguant à bord de l’Aranui, de Hanavave à la baie des Vierges ou en empruntant un véhicule avec chauffeur prévu à cet effet, avec supplément.



Lors de la croisière, le bateau s’arrêtera aussi dans les Tuamotu, afin que les passagers puissent profiter des plages de sables blanc et de l’eau turquoise pour un moment de farniente ou une plongée masque tuba.



La vie à bord :

Lors des journées en mer, des activités tels des cours de ukulélé, chants, danses ou encore initiation à la cuisine polynésienne sont organisées par le personnel de bord.



Des conférences sont également proposées lors des navigations.



Les passagers ont la possibilité de visiter la passerelle, discuter avec le capitaine, les matelots pour découvrir leur univers.



La croisière comprend tous les repas, dont le vin de table pour les repas pris à bord, les excursions guidées et les spectacles culturels. En plus des excursions organisées par l’Aranui incluses dans le tarif, diverses excursions optionnelles sont proposées à certaines escales.



A noter qu’un espace bien-être / massages, une boutique et un salon de tatouages sont disponibles sur le bateau.

Caractéristiques techniques :

● Longueur : 126 m – Largeur : 22 m

● Vitesse de croisière : 15 nœuds

● Fret : 3 000 tonnes

● Capacité : 230 passagers – 103 cabines

● Equipements :

-- 1 restaurant

-- 1 grand salon et 2 salles de conférences

-- 4 Bars dont 1 bar panoramique (Skybar)

-- 1 salle de fitness, 1 boutique, 1 bibliothèque

-- 1 salle de massage, 1 salon de tatouage

-- 1 piscine extérieure

-- 2 ascenseurs

Cabines et Suites :

● 38 Cabines Standard avec hublot dont 30 Standard Doubles de 11 m², 2 Standard Single et 6 Standard Quadruples.

● 28 Suites Deluxe et Deluxe Supérieures de 13 à 14,5 m² avec balcon de 4 m². Capacité 2 adultes.

● 31 Suites de 18 à 22 m² + balcon de 4 à 12 m² (dont 2 Junior sans balcon et 1 Junior avec balcon). Capacité 2 à 3 adultes.

● 1 Suite Présidentielle de 41 m² avec balcon de 12 m². Capacité 2 à 3 adultes.

● Dortoirs :

-- 4 dortoirs de 4 personnes avec hublot

-- 1 dortoir de 8 personnes avec hublot



NB : Les dortoirs à bord de l’Aranui sont mixtes et n’acceptent pas les enfants de moins de 16 ans.

Itinéraires : → « A la découverte des îles Marquises », itinéraire traditionnel, avec fret (12 jours/11 nuits) : 20 départs en 2022 (il reste 6 départs en 2022 – prochaine croisière aux Marquises le 24 septembre) et 20 départs en 2023 (dont 1 départ le 15 Décembre coïncidant avec le Festival des Arts à Nuku Hiva)



→ En plus de son itinéraire historique dans les îles Marquises, les Croisières Aranui font aussi découvrir les îles Pitcairn, Australes, Gambier, Cook, Société, Tuamotu. A noter que sur ces croisières spéciales il n’y a pas de fret. En 2022, il est encore possible de découvrir les Iles Pitcairn & Gambier, le prochain départ étant le 22 octobre.



En 2023, l’Aranui opère 5 croisières spéciales : → 2 départs aux îles Pitcairn : le 18 février et le 07 octobre 2023

→ 1 départ aux îles Cook : le 17 avril 2023

→ 1 croisière courte de 5 jours aux îles Tuamotu : 1 départ le 28 avril 2023

→ 1 départ aux îles Australes : le 09 septembre 2023 - une occasion inédite pour les passagers d’observer les baleines à bosse à Rurutu et Tubuai



ARANUI : Contacts et renseignements Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe

Email : croisieres@aranui.info

Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34



Site web : www.aranui.com



+33.(0)1.43.31.25.34

Lu 136 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Aurora Expeditions s'ouvre aux marchés francophones Les Experts Solea Martinique