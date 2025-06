Les obsèques de Jean-Pierre Sigaux auront lieu le 26 juin

Il revient à Lyon pour être le directeur régional puis directeur commercial France de Worldship, agent général qu'il contribue à fonder en 1985, pour TWA, Austrian Airlines et Cathay Pacific, plus tard Delta Air Lines ou Air Austral ainsi que des compagnies de croisières lorsque Rémi Arca viendra épauler la société.



Il quittera le monde du tourisme pour d’autres voyages, entre sophrologie, philosophie et ésotérisme, toujours sur fond de Louise Attaque, Catherine Ribeiro, Gérard Manset, Dire Straits ou Grand Funk Railroad.



Il a beau avoir voyagé de L’Australie à Hawaï en passant par le Brésil, la Grèce (en pantoufles ! ) ou Venise, c’est au cœur de son Haut Jura natal si cher à son cœur, qu'il reposera, non loin de son immense bibliothèque.