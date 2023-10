Prêt-à-Partir : "l'attachement du client au vendeur est essentiel" 🔑

TourMaG - Votre exemple de modèle hybride est celui que vous avez avec les télévendeurs qui se chargent de répondre aux demandes du web, c'est bien ça ?



François Piot : Ce sont des salariés, avec un intéressement assez fort sur la marge.



Ils piochent aux demandes faites sur internet qui arrivent dans un pot global et lorsqu'ils transforment, alors une part de la marge leur est versée.



J'ai annoncé aux agents de voyages que je crée cette équipe, c'est sur la base du volontariat des agences de voyages que les équipes de télévendeurs s'occupent des dossiers qui auraient du tomber dans le point de vente.



Des agences ont voulu conserver leurs demandes en ligne.



L'équipe n'a pas pour objectif d'être rentable ou s'autofinancer, l'investissement est marketing.



Nous ne voulons pas de préjudice d'image, suite à une demande d'un internaute à laquelle nous n'aurions pas répondu rapidement.



Nous allons voir malgré tout si nous pouvons rentabiliser le modèle, d'ailleurs les salariés en place ont un contrat de travail expérimental qui évoluera en fonction des avancées de cette branche.



Les demandes en ligne représentent environ 7 000 par an, environ 25% de ce chiffre passera entre les mains des télévendeurs. Mon idée étant que ces personnes vont se créer un fonds de commerce et pourquoi pas monter leur propre agence de voyages.



Je pense que le marché va bouger.



Beaucoup d'agences sont en vente en ce moment, je reçois beaucoup de sollicitations. Et pour moi ce qui sera crucial : la pérennité de l'équipe.



TourMaG - Avez-vous une stratégie sur la couverture du territoire ?



François Piot : Pour des ouvertures de point de vente nous privilégions notre terrain de jeu actuel, donc le Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.



Après sur des schémas d'association, avec prise d'actionnariat ou des dossiers très matures, ça peut être n'importe où.



Nous avons quelques postes à pourvoir.



Si je rencontre une personne compétente et avec qui le contact passe bien, je l'embauche et après on discute des modalités. Nous avons besoin de salariés motivés.