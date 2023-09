Isaac Getz : l'altruisme dans l'entreprise, clé de la rentabilité ? 🔑

TourMaG.com - Ce schéma immuable ne peut donc pas évoluer ?



Isaac Getz : C'est le domaine dans lequel je travaille, à savoir de mettre en avant les conditions pour que les entreprises arrêtent d'infantiliser les salariés et les traitent en tant qu'adultes capables d'initiatives.



Le changement ne peut venir que du manager, du sommet de la hiérarchie.



Ces mêmes responsables peuvent parfois être totalement addicts au contrôle. J'ai rarement vu des sociétés se transformer, sans que les patrons ne se transforment eux mêmes.



Il faut apprendre à lâcher prise, mais aussi soigner son égo, voilà pourquoi, il y a assez peu d'entreprises libérées. La principale ressource du concept de l'entreprise libérée : des responsables au service de leurs collaborateurs pour que ces derniers donnent le meilleur d'eux mêmes.



TourMaG.com - Vous avez un regard sur le monde entier, est-ce que ce management fermé est propre à la France ?



Isaac Getz : Non ce n'est pas propre à la France, maintenant, il y a des particularités.



La France a le mot égalité dans la devise, mais la société n'est pas égalitaire du tout, elle l'est moins que la Suède par exemple. La France est très hiérarchique au niveau des relations.



Après, nous devons bien différencier, les régions françaises, où vous avez une grande différence entre l'Alsace, le Sud ou encore la Bretagne, les relations avec les gens ne sont pas les mêmes. Dans les grands pays, la culture est régionale et non pas nationale.



Tout est relatif, une chose est sure, développer la culture d'entreprise est primordial, cela peut devenir un microcosme plus important que le reste et prendre le pas sur la culture régionale.



J'ai l'exemple d'une société, où un homme a été recruté avec des tatouages, des chaines, il ne parlait pas bien, etc.



Pourtant cette personne, sans rien changer dans son look, est parfaitement intégrée car il a intégré les normes de comportement propre à cette entreprise.