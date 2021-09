Management : "Ceux qui attendent le retour du monde d'avant doivent changer d'état d'esprit !"

TourMaG.com - Qu'avait de mauvais ce "monde d'avant" la pandémie dans les entreprises ?



Gaël Chatelain-Berry : La France avait une triste 2e place européenne pour le burn-out au travail, et toujours cette même place pour l'absentéisme. Seulement 6% des employés se déclaraient engagés dans leur travail.



Que ce monde ait disparu, cela me va très bien.



Maintenant la pression est sur les entreprises et elle est énorme. Nous le voyons très bien dans le recrutement. Quand vous voyez les patrons de bars, de restaurants ou encore d'hôtels qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à recruter.



Les raisons sont simples : les salariés sont mal payés et mal traités. Tous les paradigmes sont en train de changer, c'est une bonne chose. Pour recruter, les patrons sont obligés de faire des efforts et de mieux payer, ils n'ont plus le choix.



TourMaG.com - Les choix sont possibles, car certains secteurs recrutent, mais en cas de remontée du chômage, cette dynamique vertueuse est-elle possible ?



Gaël Chatelain-Berry : Le travail ne se fait pas plus rare, c'est tout le paradoxe.



Le logiciel de la France est axé sur le fait que le chômage est énorme, alors que nous sommes revenus au taux d'avant la pandémie. Pôle Emploi a dévoilé récemment que plus d'un million d'offres sont toujours vacantes.



Il y a une crise de l'emploi, avec le chômage de longue durée, des séniors, etc... mais la réalité, c'est que les entreprises ont une grande pression pour recruter. J'attends ça depuis 30 ans, la pression n'est plus sur les salariés.



TourMaG.com - Dans cette même veine, la France est souvent décriée pour son management déficient...



Gaël Chatelain-Berry : Le management en France est pourri.



Il n'y a pas de formation et nous ne formons pas au management. En France, les managers ne sont pas choisis en fonction de leurs qualités, mais en fonction des résultats. Le meilleur vendeur ne sera pas toujours le meilleur manager.



Avec la pandémie cela change. Les entreprises se sont rendu compte, que les managers ont un rôle essentiel, dans la motivation des salariés au quotidien.



Imaginez un peu, selon une étude à la sortie du 3e confinement, 45% des salariés sont en détresse psychologique. Les entreprises comprennent enfin et forment les managers.



Il y a eu une prise de conscience radicale et violente avec la pandémie : il est impossible de se passer d'un bon manager. Une entreprise sans humain, ça ne fonctionne pas.