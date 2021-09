Télétravail : "la pandémie a été une opportunité extraordinaire"

TourMaG.com - La RSE va dans ce sens d'ailleurs, d'un management plus humain et de la qualité de vie au travail...



Gaël Chatelain-Berry : Je n'ai pas de doute sur le fait que cette nouvelle ère va être bien, j'en suis sûr.



Vous savez je vois des entreprises qui pleurent, car elles voient des talents partir. Ce sont ces mêmes sociétés qui ont voulu revenir au monde d'avant et qui ont demandé à ses employés de rattraper le retard pris à cause de la pandémie.



Aucun salarié n'accepte ça. Ce nouveau monde serait encore mieux si le coronavirus disparaissait.



TourMaG.com - Ce fameux pass sanitaire imposé dans les entreprises du tourisme n'est pas toujours évident à mettre en place, car il est obligatoire pour certains métiers et pas pour d'autres. Comment gérer cette question du pass sanitaire en entreprise ? Et comment gérer aussi les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ?



Gaël Chatelain-Berry : S'il n'y avait pas de vaccin et de pass sanitaire, nous serions confinés aujourd'hui. C'est aussi simple.



Je n'ai rien contre les gens qui sont anti-vaccin et/ou anti-pass sanitaire, mais j'aimerais qu'ils me disent : quelle est l'alternative ? Je n'ai pas entendu de proposition. Le fait de dire non ce n'est pas dérangeant, mais il faut une solution constructive.



La réalité est que nous devons comparer la rentrée 2021 à celle de 2020.



En septembre 2020, les signaux étaient déjà négatifs, avec des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie en métropole et les médias parlaient déjà d'un reconfinement.