Bientôt un pass sanitaire mondial pour voyager ?

Ce système a permis la reprise et le retour des voyages pour les citoyens, et "il a également été essentiel pour soutenir l'industrie du tourisme durement touchée en Europe" rappelle la Commission européenne.



Le certificat numérique COVID de l'UE a établi une norme mondiale pour les voyages internationaux et a été le seul système en fonctionnement au niveau international. 51 pays sur quatre continents ont bénéficié de ce système.



Le règlement de l'UE sur les certificats numériques COVID est entré en application le 1er juillet 2021 et doit expirer le 30 juin 2023.



En France, l'application tousanticovid permet d’archiver son Certificat numérique COVID, et ainsi prouver son schéma vaccinal complet, ou le résultat de test négatif ou encore d’attester du rétablissement de la covid.