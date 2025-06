Paris : Ascott ouvre le premier hôtel lyf en France

"à la croisée des mondes de l’hôtellerie et de l’appart’hôtel"

Les voyageurs d'aujourd'hui cherchent bien plus qu’un endroit où séjourner : ils veulent se connecter avec le quartier et vivre des expériences uniques. Chez lyf Gambetta Paris, chaque espace est imaginé pour encourager le dialogue et le travail collaboratif. lyf fait partie de la communauté, mais la communauté fait aussi partie de lyf

Le concept lyf se veut. Le design de l'établissement qui était une ancienne imprimerie a été confié à Fabien Roque, fondateur de l’agence Roque Intérieurs, spécialisée dans la réalisation d’hôtels, de projets d’appartements et de villas de standing en France et à l’étranger.» explique Vangelis Porikis , Regional General Manager lyf d'Ascott Europe.L’hôtel propose 140 chambres et appartements. Certaines chambres sont équipées d’une cuisine voire d’un espace salon.Nichée dans un jardin privatif de l’hôtel,s'adresse aux grandes familles, ou groupes d'amis. Elle compte 3 suites indépendantes et un espace de vie pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.Plusieurs espaces partagés permettent d’accueillir des événements de toutes tailles. Les voyageurs pourront aussi travailler, manger, se divertir au sein même de lyf Gambetta Paris grâce aux espaces : de coworking « Connect », de fitness « Burn » et sauna, du karaoké, du rooftop et de la cuisine partagée.Le restaurant du lyf "Bistouille" est ouvert tous les jours dès le petit-déjeuner de 7h00 à minuit.