Ascott poursuit son développement en Autriche

Avec son concept d'apparthotel, Citadines Danube Vienna propose convivialité, autonomie et services hôteliers de qualité. Les voyageurs peuvent se sentir comme chez eux et profiter de leur séjour à leur propre rythme, dans un environnement chaleureux.



La résidence dispose de 223 chambres, studios et appartements d'une ou deux chambres, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Les logements sont équipés d'un mobilier convertible pour s'adapter aux besoins des voyageurs, ainsi que d'une cuisine entièrement équipée. Les clients peuvent également profiter du rooftop bar offrant une vue panoramique sur Vienne et d'une terrasse aménagée de 170 m².



En plus du confort des logements, les clients bénéficient d'un accès gratuit au Wi-Fi haut débit, d'une télévision Chromecast, d'une salle de fitness et de journaux et magazines via Pressreader. Des services complémentaires tels que la laverie, le service de ménage et le petit-déjeuner sont également proposés.



Citadines Danube Vienna offre également une fusion entre ville et nature, en proposant un équilibre entre urbanisme et environnement naturel. La résidence a été construite de manière éco-responsable, avec des toits verts, un traitement des eaux de pluie et un système énergétique alimenté à 100% par de l'électricité verte.