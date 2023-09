The Ascott Limited : "Nous avons fait le deuil des recrues expérimentées et formées" 🔑

Garder un socle commun pour le collectif et s’adapter et individualiser les politiques RH est difficile. Il faut trouver des solutions pour chacun. Aujourd’hui, il est plus difficile de définir une politique RH unique, pour tous. Par exemple, concernant le télétravail ou la mise en place du chômage partiel pendant la crise sanitaire, nous avons vu que certains s’en accommodent très bien quand d’autres pas du tout.Garder un socle commun pour le collectif et s’adapter et individualiser les politiques RH est difficile. Il faut trouver des solutions pour chacun.

Ils sont demandeurs de feedbacks et pas forcément que du manager, mais de l’équipe, des pairs. Nous avons un certain nombre de personnes en reconversion, ils ont besoin de réassurance. Cela permet de les conforter dans leur choix, de les accompagner, et faire en sorte qu’ils restent chez nous avec de belles carrières à l’appui.



Plus globalement, il y a une attente plus forte en termes d’équilibre vie privée et vie professionnelle qui est différenciée selon les âges. Elles ne sont pas les mêmes à 25 ans qu’au moment de fonder une famille. L’expression est plus assumée et décomplexée.



Dans le secteur, nous réfléchissons beaucoup sur les rythmes de travail pour essayer de rendre nos métiers attractifs et d’accompagner l’évolution des attentes.

Il y a toujours eu des postes en tension dans l’hospitality. Ce n’est pas nouveau, mais c’est une tendance de fond. Pour certains, rester deux ans en poste, c’est long. Au sein du groupe, nous avons une ancienneté de 10 ans. Nous sommes pertinents dans notre façon de fidéliser.



Mais effectivement, il faut trouver autre chose et comprendre quels sont les facteurs d’épanouissement de nos collaborateurs.



Je vous ai cité les postes « tremplins ». Ils répondent à une volonté d’accompagner sur du moyen et long terme des parcours professionnels et de faire jouer l’ascenseur social. C’est important, car nous recrutons beaucoup de gens sans diplôme.



Nous privilégions le savoir-être et des personnes sur qui nous pourrons compter car ils ont envie d’évoluer. 80% des postes sont issus de la mobilité interne. Parfois, l’enjeu pour certain est de résister à l’envie d’aller trop vite.

Nous avons intensifié l’apprentissage. Cela peut être compliqué pour des métiers opérationnels comme les nôtres, car le rythme de l’alternance ne convient pas toujours. Nous avons réussi à convaincre nos managers et recruter plus de 30 apprentis, en France, cette année. Avant le covid, nous en avions très peu.



Cela permet de fidéliser, car nous accompagnons des jeunes dans l’obtention de leur diplôme, mais ils nous apportent aussi beaucoup de choses. C’est gagnant/gagnant. Nous comptons sur eux pour avoir leur regard, nous challenger dans nos méthodes de travail. Nous avons besoin de ces forces vives pour nous questionner.



Nous avons un certain nombre d’apprentis qui choisissent de rester chez nous et ensuite d’évoluer ou de partir vivre une autre expérience puis de revenir chez nous.



En tant que RH ou manager, on peut être vexé quand des personnes partent. Il ne faut pas, car cela répond aux attentes de parcours plus diversifiés. Garder contact avec les personnes qui nous ont quittés est important, car il y a des salariés boomerang. Ils peuvent revenir et avec de nouvelles expériences, d’autres modèles. Il fait soigner le offboarding, aussi bien que le onboarding.