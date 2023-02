Ascott : bientôt une cinquième adresse en France

A l’international, la marque The Crest Collection posera ses valises en Asie.



Ainsi, l'actuel Riverside Hotel Robertson Quay à Singapour sera rénové et rebaptisé The Robertson House by The Crest Collection, avec une ouverture prévue au troisième trimestre 2023.



En Chine, le Yuexiu Hotel Guangzhou by The Crest Collection sera opérationnel au deuxième trimestre 2023.



Au total, The Crest Collection comptera alors huit établissements répartis dans cinq villes à Singapour, en Chine, France et au Vietnam.



Ascott prévoit également d'ajouter d'autres résidences sous cette enseigne dans des destinations touristiques en pleine ascension comme Jakarta (Indonésie), Bangkok (Thaïlande), Tokyo et Osaka (Japon) et enfin, Londres.



Dans un communiqué du groupe, Tan Bee Leng, la directrice générale de la marque et du marketing d'Ascott, rappelle que la "promesse" de la marque est de « s'immerger dans l'histoire et la culture du pays de destination" .



Ainsi, poursuit-elle, " les clients pourront voyager dans le temps pour vivre une expérience hôtelière sans précédent" . Une option gagnante. Actuellement, les trois établissements parisiens de The Crest Collection bénéficient d'un taux d'occupation de plus de 80%.



« Nous sommes impatients d'accueillir d'autres hôtels qui cherchent à élargir leur clientèle et à renforcer leur profil mondial tout en conservant leur identité propre », poursuit Tan Bee Leng. La directrice générale de la marque et du marketing d'Ascott fait valoir que ces hôtels pourront ainsi " bénéficier de notre expertise en matière de gestion hôtelière, de notre notoriété, de notre savoir-faire commercial ainsi que de notre programme de fidélisation" .



The Ascott Limited est une filiale hôtelière singapourienne détenue à 100 % par CapitaLand Investment Limited (CLI), un gestionnaire mondial d'investissements immobiliers de premier plan, fortement implanté en Asie.