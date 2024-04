Thomas Lamson rejoint Ascott en tant que VP Development & PTS

L’arrivée de Thomas confirme la forte volonté d’Ascott d’accélérer sa croissance en EMEA. La double expertise de l’hôtellerie et du développement de Thomas sont des atouts majeurs sur lesquels nous appuyer pour renforcer notre développement dans cette région à travers nos modèles existants (acquisitions, partenariats, contrats de gestion et franchise) et poursuivre notre plan de rénovations en Europe

Depuis 2018, il occupait le poste de Chief Development, Design & Real Estate Officer chezet était également responsable de l’Asset Management et membre du comité de direction.Rattaché directement à Ngor Houai Lee , Chief Operating Officer EMEA, South Asia & China, Thomas Lamson a pour principales missions de structurer la stratégie de développement pour la zone EMEA, ainsi que le suivi des constructions et de la réalisation des rénovations des actifs du groupe asiatique, indique un communiqué de presse.» explique Ngor Houai Lee, Chief Operating Officer, EMEA, South Asia and China, Ascott