Aérien : pourquoi les retards vont exploser ? [ABO]

Le directeur général d’Eurocontrol évalue à 20 millions d’euros le coût d’une seule journée de très forte affluence pour les compagnies aériennes.



Il alerte sur la pénurie actuelle et future de contrôleurs aériens, et insiste sur l’urgence d’inciter les prestataires à atteindre les effectifs nécessaires pour assurer un contrôle efficace de l’espace aérien.



Il pointe du doigt plusieurs zones critiques, notamment tout l’Est de l’Allemagne, le Sud de la France et la Corse, le Sud et l’Est de l’Espagne, ainsi que l’ensemble du territoire grec.



En raison de la densité exceptionnelle du trafic et du nombre élevé de rotations quotidiennes, un retard de cinq minutes à Berlin peut se transformer, en fin de journée, en des dizaines de minutes, voire plusieurs heures, à Athènes.



L'effet papillon à la sauce aéronautique.



" Le nombre de contrôleurs est, dans certaines régions, de 10 à 20 % inférieur aux besoins réels.Nous avons besoin de capacités supplémentaires, car la demande augmente rapidement : +5 % cette année, et cette tendance va se poursuivre. Eurocontrol a travaillé pendant des mois pour définir des mesures. Nous sommes prêts à mettre en œuvre un plan pour que l’été se déroule dans de bonnes conditions.



Mais tout le monde doit suivre ce plan à la lettre. Or, l’année dernière, de nombreux acteurs ne l’ont pas respecté.



Vous devez vous assurer que vos fournisseurs disposent d’un nombre suffisant de contrôleurs. Ils doivent recruter davantage pour offrir une flexibilité opérationnelle, surtout pendant les périodes de pic.



Si nous ne changeons pas en profondeur les fondements du système, nous ne pourrons pas répondre à la demande future.



Il faut accélérer l’automatisation. Nous ne pouvons pas attendre 20 ans pour déployer les technologies essentielles qui rendront le système plus global et plus efficace. Sans investissements, nous allons nous heurter à des limites structurelles déjà atteintes. La technologie et la numérisation sont les seules réponses viables.



Les retards risquent d’échapper à notre contrôle si nous ne réagissons pas rapidement, " a appuyé Raúl Medina.