Aérien : le contrôle européen au bord du chaos ? [ABO]

Tout vient d'un problème juridique entre une entreprise privée et le gouvernement du pays. Un arbitrage a été rendu par le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, ndlr) qui oblige l'état bosnien à devoir rembourser une très forte somme, sauf que celui-ci conteste et ne veut pas régler le montant.



Pour obliger l'exécutif à payer, l'entreprise a saisi la justice belge qui lui a donné raison et a décidé de saisir les flux d'argent qui partent de la Belgique vers l'état bosnien,

Face à cette situation chaotique et alors que la haute saison touristique approche, le groupement des syndicats des contrôleurs aériens européens a décidé de tirer la sonnette d'alarme.Il a interpelé Eurocontrol et exigé un rétablissement rapide, pour offrir des perspectives positives à très court terme et éviter un éventuel chaos," poursuit le salarié de la DGAC. Et pour prendre l'argent, le juge n'y est pas allé par quatre chemins : il aL'organisation européenne a notifié, le 25 mars 2025, aux autorités du pays des Balkans le gel des montants actuellement détenus et à recevoir.