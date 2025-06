Droits des passagers : le point à Bruxelles sur la réforme ! (live)

" Nous apportons très clairement un soutien plein et entier à l’adoption d’un accord politique. Nous préférons des mesures applicables et effectives à des solutions utopiques, voire contre-productives.



Il vaut mieux un progrès même imparfait que rien du tout, " a poursuivi le membre du gouvernement de François Bayrou.



La position française a été loin de faire l’unanimité.



De nombreux ministres ont exprimé leur opposition au texte. Certains souhaitent revenir au seuil de cinq heures, évoqué initialement dans la réforme. D’autres dénoncent un affaiblissement des droits des passagers.



L’Autriche a annoncé son abstention, estimant que le nouveau texte ne place pas suffisamment le consommateur au cœur du dispositif. L’Allemagne, de son côté, rejette fermement la proposition.



" Nous avons besoin d'un cadre approprié, nous ne pouvons pas accepter le projet actuel, le seuil des 3 heures a fait ses preuves, celui de 4 heures n'est pas acceptable.



Conserver ce seuil de 3h est la condition sine qua non à notre approbation.



Nous proposons de garder le seuil de 3h et un paiement forfaitaire de 300 euros quelques soit la distance, cela permettra de ne pas surcharger nos compagnies aériennes qui sont en concurrence avec d'autres acteurs extra-européen, " a expliqué Patrick Schnieder.