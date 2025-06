Icelandair renforce ses vols vers Nuuk au Groenland

Visit Greenland s'investit dans la création d'un tourisme qui apporte de la valeur à l'échelle nationale, à nos communautés locales, à l'industrie et à nos clients internationaux

Depuis mai 2025, Icelandair a intensifié ses opérations vers Nuuk, capitale du Groenland , en programmant une hausse de capacité de 120 % par rapport à l’année précédente. Cette expansion coïncide avec l’arrivée du premier Boeing 737 MAX le 2 juin à l’aéroport de Nuuk. La compagnie aérienne renforce ainsi son ancrage dans une région encore peu desservie, en réponse à l’intérêt croissant des voyageurs pour les paysages du Grand Nord.Le renouvellement du partenariat entre Icelandair et Visit Greenland jusqu’à fin 2027 s’inscrit dans cette dynamique. Anne Nivika Grødem , affirme : «. » Le développement des connexions aériennes permet de soutenir les objectifs de croissance durable du pays., souligne quant à lui l’importance stratégique de ce marché : « i[Le Groenland est un marché important et en pleine croissance pour Icelandair […]. Nous pouvons offrir certaines des meilleures connexions entre le Groenland et nos 60 destinations en Europe et en Amérique du Nord. ]i»Au total, Icelandair dessert quatre villes du Groenland :. Grâce à ce réseau étendu et à ses correspondances via l’Islande, la compagnie s’impose comme un acteur clé de l’accessibilité aérienne du Groenland.