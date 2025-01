HX lance des réductions sur ses croisières d’expédition en “tout inclus”

Les croisières HX offrent une expérience immersive grâce à des excursions quotidiennes, des conférences scientifiques et un accès au centre scientifique à bord. Les voyages incluent également tous les repas, boissons et pourboires. Avec une flotte de navires hybrides conçus pour, HX met un point d’honneur à combiner luxe et respect de l’environnement.Ces réductions s’inscrivent dans. Pour plus d’informations sur les itinéraires et conditions, rendez-vous sur le site officiel de HX.