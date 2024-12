Alaska : 7 itinéraires signés HX pour 2025-2026

Si à bord des navires, l'anglais est la langue la plus utilisée,tout au long du voyage , pour apporter ses connaissances et son expérience du terrain.(8 départs dont 4 avec accompagnateur français)(9 départs dont 5 avec accompagnateur français).à explorer à bord de petits bateaux ou de kayaks pour approcher la faune,qui compte cinq glaciers d’eau de marée et cinq glaciers de vallée, l’itinéraire côtier du Passage Intérieur qui traverse le grand « North American Pacific Fjordland ».Citons, aussi, le Parc National de Katmai , qui compte plus d’une douzaine de volcans actifs et abrite plus de 2 000 ours bruns protégés, la plus importante concentration qui soit dans le monde.